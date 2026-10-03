На видеокартах Radeon RX 9000 теперь можно запустить DLSS 4.5

Само собой, неофициально

ВидеокартыNvidiaAMD

Моддеры на видеокартах Radeon RX 9000 пытаются запускать не только DLSS 5, но и более полезную для массового пользователя DLSS 4.5. Разработчики Countervolts расширили проект d4r, добавив поддержку этого апскейлера на видеокартах AMD с архитектурой RDNA 4.

Проект приносит картам RX 9000 поддержку DLSS 3, DLSS 4 и DLSS 4.5. Но только в играх с DirectX 12 и только под управлением Linux и Proton.

На видеокартах Radeon RX 9000 теперь можно запустить DLSS 4.5
Источник изображения: Videocardz

В этом случае важно то, что проект позволяет картам на RDNA 4 использовать матричные операции FP8. У карт RX 7000 поддержки такого режима нет, поэтому там добавляется эмуляция через FP16.

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