SpaceX провела 15-секундный прожиг Booster 20 перед полётом Starship Flight 13

Испытание Super Heavy стало одним из последних этапов подготовки к запуску, который сейчас намечен не ранее 14 июля

SpaceX провела статический прожиг ускорителя Super Heavy Booster 20, предназначенного для миссии Starship Flight 13. Испытание продолжалось 15 секунд и стало одним из ключевых этапов подготовки ракеты к испытательному запуску.

Booster 20 ранее был установлен на стартовый комплекс Orbital Launch Pad 2 космодрома Starbase в Техасе, где проходит заключительная программа наземных испытаний.

Верхняя ступень Ship 40 версии V3 завершила собственный статический прожиг ещё 1 июля, теперь оба элемента ракеты прошли основные огневые проверки.

Источник: трансляция NASASpaceflight

Согласно опубликованным уведомлениям Федерального управления гражданской авиации США (FAA), запуск Starship Flight 13 в настоящее время планируется не ранее 14 июля 2026 года. Также выпущены уведомления для воздушного пространства Мексики, предусматривающие резервные даты, что указывает на подготовку нескольких окон запуска.

Ожидается, что Flight 13 станет вторым испытательным полётом Starship версии V3 — новой модификации верхней ступени высотой 124,4 метра. Профиль миссии, по имеющимся данным, будет близок к предыдущему полёту и включает повторный запуск двигателей Raptor в космосе, а также управляемое приводнение корабля. Информации о попытке поймать ускоритель стартовой башней для этой миссии пока нет.