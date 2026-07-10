30 лет без замены топлива: Ampera готовит реактор будущего — с технологией генерации нейтронов Adelphi Technology

Американская компания Ampera получила эксклюзивный доступ к технологии генерации нейтронов компании Adelphi Technology для разработки нового поколения компактных субкритических ядерных реакторов. Партнерство должно ускорить создание небольших атомных энергетических установок, которые в будущем могут использоваться для питания дата-центров, промышленных объектов, военных баз и морского транспорта.

Изображение: IAEA

Ключевая особенность технологии Ampera — использование субкритического реактора, который не способен поддерживать цепную ядерную реакцию самостоятельно. В отличие от традиционных атомных установок, где процесс деления продолжается после запуска, реактор Ampera зависит от внешнего источника нейтронов.

Именно генераторы нейтронов будут запускать и поддерживать процесс деления атомов. При отключении такого источника реакция прекращается практически сразу, что разработчики рассматривают как дополнительный механизм безопасности.

Чтобы получить доступ к технологии, Ampera также приобрела долю в Adelphi Technology — калифорнийской компании, которая более 40 лет занимается созданием компактных нейтронных и радиационных источников для научных, промышленных и государственных проектов.

По словам представителей Ampera, сотрудничество позволит вывести существующие лабораторные нейтронные генераторы на новый уровень и адаптировать их для использования в коммерческих энергетических системах.

Работа над интеграцией технологий началась еще в конце 2025 года. За это время специалисты двух компаний изучали возможность установки нейтронных генераторов в архитектуру будущих компактных реакторов.

Новое соглашение стало продолжением серии шагов Ampera по созданию собственной ядерной платформы. Недавно компания представила полноразмерный прототип активной зоны реактора, изготовленный с помощью 3D-печати. Конструкция выполнена из карбида кремния, разработчики заявляют, что она сможет работать до 30 лет без замены топлива.

В перспективе Ampera планирует использовать компактные реакторы для автономного энергоснабжения дата-центров, крупных промышленных предприятий, военных объектов и морских судов.