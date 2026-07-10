Geely создала супербатарею для электромобилей: зарядка на мегаваттной мощности и ресурс 1 млн км пробега

Geely сообщила о новом достижении в области сверхбыстрой зарядки электромобилей. Во время сертификационных испытаний в Китае тяговая батарея Aegis Gold Brick впервые в мире среди автомобильных батарей преодолела отметку в 1000 кВт мощности зарядки на стороне автомобиля, реальная мощность составила 1093 кВт. Результат подтвержден Китайским центром автомобильных технологий и исследований (CATARC). Речь идет о новом литий-железо-фосфатном (LFP) аккумуляторе с короткими элементами типа short-blade, разработанном инженерами Geely.

Изображение: Geely

Главной задачей разработчиков было не просто добиться рекордной скорости зарядки, но и сохранить безопасность батареи при экстремальных нагрузках. Согласно китайским требованиям, температура аккумулятора во время зарядки не должна превышать 65 °C. Несмотря на мощность более 1 МВт, в ходе испытаний максимальная температура составила всего 64 °C.

По данным Geely, новая конструкция в два раза увеличивает площадь теплообмена и сокращает путь отвода тепла от аккумуляторных элементов, что позволяет эффективнее справляться с высокой мощностью зарядки.

Изображение: Geely

Первой моделью с Aegis Gold Brick стал электрический седан Lynk & Co 10, который недавно вышел на китайский рынок по цене от 169 900 юаней (1,95 млн рублей).

Во время испытаний аккумулятор показал впечатляющие результаты:

зарядка с 10% до 70% — всего 4 минуты 22 секунды;

зарядка с 10% до 97% — 8 минут 42 секунды.

В Geely считают, что будущее быстрой зарядки зависит не только от развития самих зарядных станций, но и от способности автомобилей безопасно принимать огромные объемы энергии. Такой подход позволяет сокращать время ожидания без чрезмерной нагрузки на аккумулятор.