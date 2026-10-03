Tencent арендует у Oracle 100 тысяч ИИ-чипов за $7 млрд

Китайская Tencent заключила с Oracle пятилетнее соглашение на аренду 100 тысяч передовых ИИ-чипов стоимостью около $7 млрд. По данным Financial Times, оборудование разместят в нескольких дата-центрах Oracle в Юго-Восточной Азии. Речь идёт о чипах, которые недоступны компаниям в Китае.

Соглашение уже подписали, около 30% его стоимости Tencent должна выплатить авансом. Если информация подтвердится, то это станет крупнейшей зарубежной сделкой китайской компании по аренде вычислительных мощностей у американского облачного провайдера. Financial Times отмечает, что действующие американские экспортные ограничения допускают подобную аренду вычислительных ресурсов за пределами Китая. TNW самостоятельно условия сделки не подтверждал.

Tencent планирует сначала использовать полученные мощности для обучения более крупных версий собственных моделей Hunyuan, а затем — для их работы. В дальнейшем компания может предоставлять часть вычислительных ресурсов клиентам через Tencent Cloud. Китайские технологические компании уже использовали зарубежные мощности для ИИ: так, ByteDance обеспечила почти 75% выручки британского облачного оператора Nscale в 2025 году.

Источник изображения: Tencent

Масштабные расходы на ИИ уже заметно повлияли на финансовые показатели Tencent. Во втором квартале свободный денежный поток компании стал отрицательным и составил 13,8 млрд юаней ($2,06 млрд). Финансовый директор Tencent Джон Ло связал это с крупными инвестициями в ИИ-инфраструктуру и авансовыми платежами за вычислительные мощности. По данным Financial Times, это первый отрицательный показатель денежного потока компании более чем за 10 лет.

Президент Tencent Мартин Лау заявил, что компания готова продолжать значительные инвестиции в ИИ, рассчитывая не только на потенциальную отдачу от новых технологий, но и на возможность ограничить связанные с ними риски. Одновременно Tencent поддерживает китайского производителя ИИ-чипов Enflame, акции которого после выхода на Шанхайскую биржу в сентябре почти утроились.

Сама Oracle также активно наращивает расходы на инфраструктуру для ИИ. Её свободный денежный поток остаётся отрицательным несколько кварталов подряд, поскольку компания тратит на строительство дата-центров больше, чем получает за квартал.