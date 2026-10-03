Xiaomi выпустила беспроводную расческу, которая разогревается до 200 градусов и генерирует 37 млн положительных и отрицательных ионов

Второе поколение устройства улучшено не только в плане автономности

Xiaomi начала продажи Mijia Wireless Hair Straightener 2 — второго поколения беспроводной расчески, позволяющей выпрямлять волосы. Новинка получила более емкий аккумулятор, зарядку через USB-C и обновленную систему нагрева. Цена — 45 долларов.

В новом поколении устройства Xiaomi поработала над автономностью: емкость аккумулятора увеличили на 56%, благодаря чему устройство способно работать до 70 минут без подключения к розетке. Для зарядки используется USB-C с поддержкой питания 5 В и 3 А. Поэтому расческу можно заряжать не только от обычного адаптера, но и от совместимого пауэрбанка.

За нагрев отвечает пленка PI, пользователю доступны три температурных режима — 160, 180 и 200 °C. Встроенный дисплей показывает текущую температуру, уровень заряда и состояние устройства.

Для поддержания заданной температуры используется NTC-контроллер. По данным Xiaomi, он измеряет температуру и при необходимости корректирует нагрев до 500 раз в секунду.

Конструкция расчески также была изменена: количество зубцов увеличили до 52. Производитель заявляет, что встроенная система ионизации генерирует 37 млн положительных и отрицательных ионов — 18 млн положительных и 19 млн отрицательных. Она должна уменьшать статическое электричество и помогать при укладке волос.

Корпус получил двойную теплоизоляцию для защиты от чрезмерного нагрева. Устройство весит 330 г, размеры составляют 206,5 × 47 × 46,5 мм.

Для перевозки предусмотрена отдельная блокировка, предотвращающая случайное включение расчески в багаже. Mijia Wireless Hair Straightener 2 предлагается в золотистом и фиолетовом цветах. В комплект поставки входят расческа, USB-кабель и чехол для хранения.