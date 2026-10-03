Старый Hyundai Tucson внезапно установил рекорд продаж на ключевом рынке, Hyundai Palisade, Sonata и Santa Fe тоже пользуются большим спросом в США

Hyundai Tucson четвертого поколения готовится уступить место полностью новой модели, но на крупнейшем для Hyundai рынке — в США — с этой моделью не спешат прощаться: в сентябре 2026 года продажи Tucson неожиданно выросли сразу на 32%.

За месяц Hyundai реализовала 23 164 Tucson против 17 569 автомобилей в сентябре 2025 года. Особенно примечательно, что речь идет о модели, дебютировавшей еще осенью 2020-го и не получившей серьезных изменений к 2026 модельному году.

Рост оказался не разовым. С начала 2026 года в США продано 181 687 Tucson — на 10% больше, чем годом ранее. Кроссовер остается самым популярным автомобилем Hyundai в стране и обеспечивает более четверти всех продаж марки.

Одним из главных факторов успеха стал повышенный интерес американцев к гибридам. В сентябре продажи гибридных моделей Hyundai выросли на 39%, а их доля достигла 28% от общего объема реализации автомобилей марки.

На противоположном полюсе оказались электромобили. Продажи Hyundai Ioniq 5 в сентябре обвалились на 65%, до 2928 машин. Ioniq 9 также потерял 65% (продано всего 374 экземпляра). Продажи Ioniq 6 практически остановились — за месяц американцы приобрели лишь три таких автомобиля против 814 годом ранее.

Это связывают с изменением предпочтений покупателей, а также с отменой федеральных налоговых льгот для электромобилей в конце сентября 2025 года и ростом цен на бензин. В результате часть покупателей переключилась с чистых электромобилей на гибриды.

Tucson оказался не единственной моделью Hyundai с резким ростом. Продажи Palisade увеличились на 52%, до 10 327 автомобилей, Sonata — на 39%, до 5156, а Santa Fe — на 21%, до 12 227 экземпляров.

В целом Hyundai реализовала в США 77 439 автомобилей за сентябрь, улучшив прошлогодний результат на 9% и установив новый рекорд для этого месяца.

При этом дни нынешнего Tucson уже сочтены — несколько дней назад в США представили совершенно новый Tucson.