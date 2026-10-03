Honor представила портативный компрессор на 11 бар с экраном, USB-C и автоматической остановкой

Honor представила в Китае портативный электрический компрессор Honor Life Air Pump Lite. Устройство предназначено для накачивания автомобильных, мотоциклетных и велосипедных шин, спортивных мячей и других надувных изделий. Стоимость новинки — 37 долларов.

Компрессор выполнен в корпусе размерами 160 × 63 × 62 мм и весит 583 г. По словам производителя, по габаритам он сопоставим с бутылкой воды объемом 500 мл, поэтому его можно хранить в подстаканнике или дверном кармане автомобиля.

На передней панели установлен цифровой дисплей, который показывает текущее давление. Поддерживаются четыре единицы измерения: PSI, бар, кПа и кгс/см². Пользователь также может заранее задать необходимое давление, после чего устройство автоматически остановит работу.

Honor Life Air Pump Lite предлагает пять режимов: для автомобиля, мотоцикла, велосипеда, мяча и пользовательский. Производительность составляет 25–30 л/мин, а максимальное давление достигает 11 бар.

По заявлению Honor, велосипедную шину компрессор способен накачать примерно за 42 секунды, а баскетбольный мяч — за 17 секунд. Реальное время зависит от размера изделия и начального давления.

Внутри установлены три аккумуляторных элемента емкостью по 2500 мА·ч. Полного заряда, по данным производителя, достаточно для накачивания четырех автомобильных шин или до 102 баскетбольных мячей. Для зарядки используется USB-C.

В компрессоре предусмотрена защита от перенапряжения, повышенного тока и перегрева. Для охлаждения внутренних компонентов используется отдельный воздушный канал. В верхней части корпуса также установлен встроенный фонарь, который может пригодиться при работе с автомобилем в темноте или в качестве аварийного источника света.