Для каждого ИИ-агента OpenAI dots выделена виртуальная машина с девятью ядрами CPU и 10 ГБ ОЗУ

Компания OpenAI на днях представила персональных ИИ-агентов dots, которые запускаются на виртуальных ПК на серверах самой OpenAI. И данные из Geekbench, похоже, позволяют нам понять, что это за ПК.

Виртуальные машины для dots опирается на 80-ядерные серверные процессоры AMD Epyc 9V74, то есть не самые свежие. При этом каждая виртуальная машина располагает девятью ядрами такого процессора, и в Geekbench 7 набирает 1667 и 9435 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно.

Также каждая машина оперирует примерно 10 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 32 ГБ. Всего этого должно быть достаточно для многих задач, которые ставят перед ИИ-агентами такого рода, но возможности dots всё же могут быть ограничены.