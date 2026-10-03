Ни звонков, ни SMS, ни интернета: у некоторых iPhone 18 Pro Max полностью отваливается сеть — помогает только замена смартфона

Apple уже признала проблему

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Владельцы некоторых iPhone 18 Pro Max в США столкнулись с серьезной проблемой: смартфон полностью теряет подключение к сотовой сети и переходит в режим SOS. Apple подтвердила существование неисправности и рекомендует установить обновления, пока она не проявилась.

Ни звонков, ни SMS, ни интернета: у некоторых iPhone 18 Pro Max полностью отваливается сеть — помогает только замена смартфона
Источник изображения: Apple через Notebookcheck

Пока проблема выявлена у iPhone 18 Pro Max, работающих в сети американского оператора AT&T. После возникновения сбоя пользователи не могут совершать обычные звонки, отправлять SMS или пользоваться мобильным интернетом. По информации AT&T, в некоторых случаях могут оказаться недоступны даже экстренные вызовы.

Apple подтвердила изданиям MacRumors и 9to5Mac, что неисправность затрагивает «небольшое количество» пользователей. Точное число проблемных смартфонов компания не раскрывает.

Для предотвращения сбоя Apple настоятельно рекомендует владельцам установить iOS 27.0.1. Одновременно AT&T распространяет обновленные настройки оператора, которые должны автоматически появиться на совместимых устройствах в течение 14 дней.

Обновления предназначены именно для предотвращения возникновения проблемы, однако если iPhone уже потерял сотовую связь из-за данного сбоя, установка апдейта не поможет. Согласно Apple, восстановить нормальную работу такого устройства программным способом невозможно — смартфон придется заменить. Владельцам рекомендуют обратиться в Apple или AT&T.

Причину столь серьезного сбоя компания пока не объяснила. Неизвестно, какой именно компонент выходит из строя и почему программное исправление работает только как профилактическая мера.

Сообщения пользователей Reddit подтверждают, что стандартные методы устранения проблем не помогают. Владельцы пробовали повторно активировать eSIM, сбрасывать сетевые настройки и обращаться в магазины Apple и AT&T, однако связь возвращалась только после замены самого iPhone.

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