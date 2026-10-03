На выбор есть GeForce RTX 5090 либо две Radeon Pro R9700. Представлен настольный ПК Gigabyte AI TOP 100 B850 для задач ИИ
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Компания Gigabyte представила мощный настольный ПК AI TOP 100 B850 для задач ИИ, хотя в целом он, конечно, подойдёт и для любой другой работы, включая игры.
Сердцем тут служит 16-ядерный флагманский процессор Ryzen 9 9950X, также есть 128 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 2 ТБ. Что касается GPU, на выбор есть две модификации: с одной GeForce RTX 5090 и двумя Radeon Pro R9700. То есть можно получить соответственно 32 либо 64 ГБ графической памяти. Далеко не рекорд, но это память у мощных GPU.
Питается система от блока мощностью 1600 Вт, за охлаждение процессора отвечает жидкостная система. В остальном это обычный настольный ПК топового уровня. Данных о ценах нет, но, само собой, это очень дорогое решение.