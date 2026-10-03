На выбор есть GeForce RTX 5090 либо две Radeon Pro R9700. Представлен настольный ПК Gigabyte AI TOP 100 B850 для задач ИИ

Компания Gigabyte представила мощный настольный ПК AI TOP 100 B850 для задач ИИ, хотя в целом он, конечно, подойдёт и для любой другой работы, включая игры.

Сердцем тут служит 16-ядерный флагманский процессор Ryzen 9 9950X, также есть 128 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 2 ТБ. Что касается GPU, на выбор есть две модификации: с одной GeForce RTX 5090 и двумя Radeon Pro R9700. То есть можно получить соответственно 32 либо 64 ГБ графической памяти. Далеко не рекорд, но это память у мощных GPU.

Питается система от блока мощностью 1600 Вт, за охлаждение процессора отвечает жидкостная система. В остальном это обычный настольный ПК топового уровня. Данных о ценах нет, но, само собой, это очень дорогое решение.