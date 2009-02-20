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    20 февраля 2009

    Patriot подготовила трехканальные наборы памяти PC3-8500 Signature для Core i7:

    22:36

    Intel SSD X25-E уже в продаже — как всегда быстро, но дорого:

    16:59

    Silicon Power удваивает ёмкость 2,5" SSD-накопителя:

    16:13

    Apple прекратила продажи 20-дюймового монитора Cinema Display :

    15:55

    Apple признала несовместимость файлов iWork ’09 с iWork ’08 :

    14:18

    Shuttle XPC Barebone SN78SH7 — основа для компактной системы на процессоре AMD Phenom II:

    13:53

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.1.0.4:

    13:25

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.35:

    13:00

    Резервное копирование: JaBack v.8.18:

    12:35

    Мультимедиа: Arial Sound Recorder v.1.7.4:

    12:10

    ZOTAC начала поставки системной платы типоразмера mini-ITX с процессорным гнездом LGA775:

    11:46

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.1.11:

    11:45

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.4.8.123:

    11:20

    Настройщики: Vista Manager v.2.0.5:

    10:55

    Настройщики: WinXP Manager v.6.0.2:

    10:30

    Опубликован снимок с изображением новой модели Mac mini :

    10:26

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.01:

    10:05

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.01:

    09:40

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 121:

    09:15

    Диагностика: CrystalDMI v.1.0.5:

    08:50

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Beta 6:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 февраля):

    08:00

    «Алхимия» OCZ — мультимедийная клавиатура с подсветкой для работы и игр:

    03:42

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