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    18 февраля 2009

    Samsung просит запретить импорт камер Kodak в США:

    19:16

    Антивирусы: ThreatFire v.4.1.0.19:

    18:00

    QuickerTek выпустила внешнюю батарею для MacBook/MacBook Pro :

    17:54

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.10:

    17:35

    LG-X120: 12" нетбук с встроенной поддержкой 3G HSPA:

    17:29

    Утилиты: Clipdiary v.2.1:

    17:10

    TSMC получила меньше заказов на 40-нм GPU, чем ожидалось:

    17:01

    QNAP: 8-дисковый NAS-сервер для работы и для дома:

    16:59

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.47.3:

    16:45

    LG продемонстрирует первое в мире мобильное устройство с поддержкой LTE:

    16:39

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.3 Build 2457 Beta:

    16:20

    Объектив компактного «суперзума» Fujifilm Finepix S1500 охватывает диапазон 33-396 мм:

    16:10

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.6 Build 2564:

    15:55

    DataViz продемонстрировала бета-версию Documents To Go для iPhone :

    15:36

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.124:

    15:30

    BFG тихо выпустила тихий GeForce 9800 GT:

    15:07

    Запись: Express Burn v.4.22:

    15:05

    Canon анонсирует объективы TS-E 17mm f/4L и TS-E 24mm f/3.5L II:

    14:55

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.5.13:

    14:40

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.6.9:

    14:15

    Резервное копирование: Backup2009 Studio v.7.1.261:

    13:50

    Утилиты: SpyAnywhere v.4.1:

    13:25

    Mitsubishi Electric побила собственный мировой рекорд эффективности солнечных батарей :

    13:24

    Apple может позволить настраивать 4-пальцевые жесты трекпада MacBook :

    13:06

    Утилиты: RegToy v.0.7.4.1:

    13:00

    Президент ASUS прокомментировал слухи о повышении цен на Eee PC:

    12:41

    Архиваторы: Simplyzip v.1.1b73:

    12:35

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.55:

    12:10

    Новинки Axesstel позволяют добавить поддержку 1xEV-DO Rev. A в компьютер с портом USB:

    11:53

    Утилиты: Glary Utilities v.2.11.0.638:

    11:45

    iFixit опубликовал фотосессию разборки нового MacBook Pro 17’’ :

    11:38

    Чистильщики: CleanCenter v.2.1.2.6:

    11:20

    GeForce GTS 240 не будет просто переименованным GeForce 9800 GT:

    11:19

    Fujifilm FinePix Z33WP — самая маленькая «фотокамера-водолаз»?:

    10:59

    Графика: GIMP Portable v.2.6.5:

    10:55

    Настройщики: jv16 PowerTools 2009 v.1.9.0.531:

    10:30

    Графика: XnView v.1.96 RC1:

    10:05

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.5.5.166:

    09:40

    Утилиты: SkinStudio v.6.4:

    09:15

    Диагностика: DriveSitter v.1.6.1.0:

    08:50

    Google Chrome для Mac все еще далек от релиза :

    08:37

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (SATA):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 февраля):

    08:00

    Sony Ericsson представляет флагманский коммуникатор Idou с 12,1-Мп камерой:

    00:01

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