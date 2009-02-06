  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 февраля 2009

    NVIDIA nForce 780a SLI — новый чипсет или новое название?:

    22:51

    Apple решила проблемы в работе iTunes с iPhone 2.2.1 :

    21:43

    Новый чипсет Intel для нетбуков будет быстрее, но прожорливее:

    20:48

    Первый ноутбук на базе Core i7: Eurocom D900F Phantom i7:

    18:03

    В Snow Leopard появятся API Multi-Touch и CoreLocation :

    17:18

    Transcend выпускает скоростной SSD объёмом 192 ГБ:

    16:44

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.32.4:

    15:55

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.6.115:

    15:30

    Антивирусы: Dr.Web Security Space/anti-virus 5.00.1:

    14:40

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher v.6.3b:

    14:15

    Файловые обменники: µTorrent v.1.9 Build 14470 Beta:

    13:50

    Установщики: NSIS v.2.43:

    13:25

    GALAXY сделала монстра из GTX 260:

    13:05

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.7.8 Build 1327 Beta:

    13:00

    Мультимедиа: cPicture LE v.2.1.3:

    12:35

    Антивирусы: Avast! v.4.8.1335:

    12:10

    Hitachi CinemaStar C5K500 — 500 ГБ под аудио- и видеоконтент:

    12:01

    Утилиты: Autoruns v.9.39:

    11:45

    Утилиты: Process Explorer v.11.33:

    11:20

    Файловые обменники: Vuze v.4.1.0.2:

    10:55

    Phenom II X3 720 Black Edition — первые результаты тестов 700й серии, в том числе и в разгоне:

    10:46

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1593:

    10:30

    EK WaterBlocks не забыла о водоблоках для NVIDIA GeForce GTX 285:

    10:15

    Резервное копирование: Backup2009 Studio v.7.1.260:

    10:05

    Фото дня: Eee PC 701 UMPC, каким он мог бы быть еще:

    09:50

    Внешний привод LaCie d2 с поддержкой Blu-ray стал еще быстрее:

    09:45

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.0.6:

    09:40

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.2 Build 4260:

    09:15

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.3 Build 2446 Beta:

    08:50

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 72:

    08:25

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.07.124:

    08:00

    Windows 7 усилит конкуренцию между нетбуками и ноутбуками?:

    00:05

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018