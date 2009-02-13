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    13 февраля 2009

    Технология Push Notification Service дебютирует одновременно со Snow Leopard? :

    23:14

    BFG GeForce GTX 295 H2O — быстрый 3D-адаптер, охлаждаемый водой :

    22:49

    Системная плата Intel Smackover (X58) теперь поддерживает NVIDIA SLI:

    18:18

    Настройщики: DTweak v.4.1:

    17:10

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.3.94:

    16:45

    Восстановление данных: R-Studio v.4.6 Build 127539:

    16:20

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.34:

    15:55

    SyncMaster U70 — японские 7" вспомогательного экрана «с корейскими корнями»:

    15:51

    Конвертеры: PSP Video 9 v.4.06:

    15:30

    Micron и Nanya совместно создали мобильную память DDR2 с пониженным энергопотреблением :

    15:22

    AMD Dragon меняет баланс сил в сегменте игровых ПК?:

    15:10

    Утилиты: HotKeyz v.2.7.3.0:

    15:05

    Утилиты: Pdf995 v.9.01s:

    14:40

    Гонка на звание самой маленькой клавиатуры продолжается :

    14:24

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.47.2:

    14:15

    Мультимедиа: ChrisTV v.5.30:

    13:50

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.5.38:

    13:25

    Первой планарной интегральной микросхеме исполнилось 50 лет:

    13:00

    Утилиты: AbsoluteShield Track Eraser v.4.00:

    13:00

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.71:

    12:35

    Утилиты: DriverMax v.4.91:

    12:10

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.7.4:

    11:45

    Моноблочные ПК помогут производителям ЖК-панелей преодолеть кризис?:

    11:25

    Общение в сети: Xfire v.1.104:

    11:20

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.02.11:

    10:55

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.31:

    10:30

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.15.4610:

    10:05

    Nikon выпустит в этом году цифровую камеру среднего формата?:

    09:45

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.1.0a:

    09:40

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0:

    09:15

    Iomega расширила семейство NAS накопителями StorCenter Pro ix4-100 объемом 2, 3 и 4 ТБ:

    08:55

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.0.2.8:

    08:50

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.18:

    08:25

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:00

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