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    24 февраля 2009

    ATEN: первый в мире KVM-переключатель со сканером отпечатков пальцев:

    23:49

    Livingstone и Yellowstone — два водоблока Alphacool для процессоров Intel LGA-775 и LGA-1366 :

    23:06

    Компания Olympus представила цифровую зеркальную камеру E-620:

    21:47

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.25:

    18:10

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 75:

    17:45

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.3.0.6:

    17:20

    Утилиты: EarthView v.3.10.4:

    16:55

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.2.3:

    16:30

    Мультимедиа: VideoInspector v.2.1.1.117:

    16:05

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.12:

    15:40

    Утилиты: Outlook on the Desktop v.1.5.2:

    15:15

    ASUS и MSI покажут на CeBIT сверхтонкие ноутбуки на платформе CULV:

    15:12

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.97-1:

    14:50

    Камеру Nikon D700 скоро можно будет использовать для подводной съемки :

    14:45

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.3.0.1.17:

    14:25

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.6 Build 2565:

    14:00

    Spire PacificBreeze II — чтобы ноутбуку не было жарко:

    13:44

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.7.2:

    13:35

    Мультимедиа: MP3tag v.2.42e Beta:

    13:10

    Найден способ разблокировать четвертое ядро Phenom II X3:

    12:49

    Резервное копирование: Backup2009 Studio v.7.1.263:

    12:45

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.3 Build 2460 Beta:

    12:20

    Canon обновляет линию компактных камер PowerShot — «модные» и бюджетные :

    12:12

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.5 Build 72 Beta:

    11:55

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.45:

    11:30

    Canon обновляет линию компактных камер PowerShot – новинки для энтузиастов и «экстрима»:

    11:11

    Чистильщики: AML Free Registry Cleaner v.4.15:

    11:05

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.4:

    10:40

    Файловые обменники: eMule v.0.49c Build 2:

    10:15

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.1.2:

    09:50

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    09:25

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    09:05

    У Pretec готова «самая быстрая» (166X) карта SD/SDHC:

    08:52

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 февраля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 16 по 24 февраля 2009 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 16 по 24 февраля 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 16 по 24 февраля 2009 года):

    08:00

    Cortex-M0 — самый маленький процессор ARM с самым маленьким энергопотреблением:

    01:33

    NVIDIA и Intel в очередной раз встретятся в суде:

    00:45

    ASUS может выпустить в этом году нетбуки Eee PC с ОС Android:

    00:00

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