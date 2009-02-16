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    16 февраля 2009

    SPARKLE представила технологию Diamonds Sputtering, способствующую охлаждению видеокарт:

    22:06

    UPEK выпускает первый дактилоскопический датчик специально для нетбуков и MID:

    20:52

    Создан объемный датчик изображения :

    19:59

    Intel обновит набор системной логики X58 Express:

    19:22

    Редакторы: RJ TextEd v.4.81:

    18:25

    В MobileMe появился сервис предоставления внешнего доступа к файлам iDisk :

    18:20

    Apple выпустила обновления Mac OS X, Java и Safari для Windows :

    18:07

    Утилиты: TeraCopy v.2.0 Beta:

    18:00

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.32.5:

    17:35

    Восстановление данных: R-Studio v.4.6 Build 127542:

    17:10

    Восстановление данных: Unstoppable Copier 4 Test:

    16:45

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.2.3 Beta:

    16:20

    V12 Canova — лэптоп-трансформер с двумя сенсорными экранами попадет на конвейер :

    16:08

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.3.0.5:

    15:55

    Чистильщики: CleanCenter v.2.1.2.5:

    15:30

    Графика: TwistedBrush v.15.69:

    15:05

    Интернет и сети: Modem Spy v.4.0:

    14:40

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.3 Build 2455 Beta:

    14:15

    Безопасность: Online Armor Free v.3.1 Beta:

    13:50

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.2.2:

    13:25

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.1 (16/02/2009):

    13:00

    Новый процессорный кулер Xilence Blade Pro Cooltouch:

    12:47

    Медиаплееры: Songbird v.1.1.1 Beta 1:

    12:35

    A-DATA и PQI тоже хотят вместе с Intel выпускать SSD-устройства:

    12:32

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.31:

    12:10

    24 (!) ГБ памяти в настольном ПК за счет установки 4-ГБ модулей Kingston ValueRAM DDR3:

    11:58

    Специалисты Cool Innovations создали высокоэффективный пассивный радиатор:

    11:52

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.02.13:

    11:45

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.123:

    11:20

    Фото GeForce GTX 260 на плате P897, которую Inno3D покажет на CeBIT :

    11:17

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (15.02.2009):

    10:55

    Gainward оснащает GeForce GTX 260 нестандартным кулером и повышает частоты:

    10:35

    Мультимедиа: aTunes v.1.12.0:

    10:30

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.4 Build 2341 Beta:

    10:05

    Lenovo не послушает Intel и выпустит нетбук с 12-дюймовым экраном :

    09:55

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.19:

    09:40

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.179.48 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:15

    Nikon прекращает выпуск D40 и D40x, освобождая место для новой DSLR начального уровня?:

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 9 по 15 февраля 2009 года):

    08:50

    Все BIOS прошедшей недели (с 9 по 15 февраля 2009 года):

    08:32

    Все драйверы прошедшей недели (с 9 по 15 февраля 2009 года):

    08:25

    Zotac готовит нестандартную 3D-карту GeForce GTX 285 :

    03:15

    ASUS вскоре поднимет цены на ноутбуки и продукты серии Eee :

    00:01

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