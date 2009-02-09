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    9 февраля 2009

    9-летний сингапурец стал автором хитового приложения для iPhone :

    22:10

    Новый TV-тюнер Beholder TV X7:

    21:22

    Специалисты Numonyx создали первую в мире 45-нм флэш-память типа NOR:

    20:47

    Внешний рекордер ASUS SDRW-08D1S-U: тоньше тонкого:

    19:501

    Thermaltake выпускает элегантные кейсы для HDD в серии Vi-ON:

    19:08

    Freescale сегодня тоже выпустила 45-нм микропроцессор :

    18:45

    Chrome 540 GTX — ускоритель S3 Graphics для HD без анонса поступивший в продажу:

    18:16

    Мультимедиа: aTunes v.1.12.0 RC:

    15:30

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.2:

    15:05

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.3 Build 2449 Beta:

    14:40

    Интернет и сети: MetaLAN v.1.9.3.172 R2:

    14:15

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.3.9.185:

    13:50

    Утилиты: SUMo v.2.4.4:

    13:25

    Чистильщики: CleanCenter v.2.0:

    13:00

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.8.1.4:

    12:35

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.5:

    12:10

    Специальная версия ноутбука Samsung NC10 получает усовершенствования:

    11:52

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.24:

    11:45

    AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G — мечта владельцев DSLR Nikon начального уровня:

    11:30

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.11 Build 029:

    11:20

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 72:

    10:55

    Plastic Logic покажет «электронную книгу» формата A4:

    10:38

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.119:

    10:30

    Dell XT2 — утекшие в Сеть ТТХ и дата выпуска Tablet PC :

    10:06

    Графика: PIXresizer v.2.0.4:

    10:05

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.0.2.6:

    09:40

    Hynix начнет выпуск DDR3 плотностью 1 Гбит по нормам 40 нм в третьем квартале :

    09:30

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.0:

    09:15

    Диагностика: HDD Temperature v.4.0.10 RC0:

    08:50

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:25

    AMD пополняет платформу Dragon пятью 45-нм процессорами AMD Phenom II X4 и X3:

    08:01

    Все Firmware прошедшей недели (с 2 по 8 февраля 2009 года):

    08:00

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