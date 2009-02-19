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    19 февраля 2009

    ASUS до конца 2009 года избавится от 8,9" нетбуков Eee PC:

    18:34

    Intel будет продавать SSD в нагрузку к Nehalem :

    17:42

    MSI энтузиастам — GeForce GTX 260 с 1,8 ГБ памяти — N260GTX Lightning :

    17:41

    Apple выпустила обновление внутреннего ПО для последнего белого MacBook :

    16:27

    RMI показала мобильные процессоры с 3D-ускорителем, потребляющие менее 0,5 Вт:

    13:35

    ASUS W90 — впечатляющий результат теста игрового ноутбука «Ultimate-уровня» в разгоне :

    13:31

    Производители флэш-памяти увидели свет в конце туннеля?:

    13:00

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.5 RC3:

    13:00

    Утилиты: WinMerge v.2.13.3 (Exp):

    12:35

    Акционеры AMD одобрили создание The Foundry Company — сделка вышла на финишную прямую:

    12:22

    Shuttle SDXi Carbon: мощный компактный ПК, охлаждаемый водой:

    12:16

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.25.0.1014:

    12:10

    Утилиты: GPU-Z v.0.3.2:

    11:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    11:20

    Интернет и сети: MetaLAN v.1.9.4.179:

    10:55

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.4.0.4:

    10:30

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 19\02\2009:

    10:05

    Файловые обменники: BitTorrent v.6.1.2 Build 13422:

    09:40

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.25:

    09:15

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 6 v.6.20:

    08:50

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.1.1:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 февраля):

    08:00

    Фото нового 10" нетбука-трансформера GIGABYTE — M1028 :

    03:03

    Eee PC ASUS получают Windows 7, связь 3,5G, не за горами модели с поддержкой WiMax и Wi-Fi :

    00:03

    I-O Data анонсирует BDVRP-UH4— первый внешний Slim-привод для работы с дисками Blu-ray :

    00:02

    Arctic Cooling подготовила для Radeon HD 4870X2 трехвентиляторный кулер Accelero Xtreme 4870X2 :

    00:01

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