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    5 февраля 2009

    У Nikon готов 24-кратный «суперзум» Coolpix P90:

    20:40

    Apple выпустила обновление GarageBand ‘09 :

    20:19

    SIM2 и Dolby показали дисплеи Dolby Vision; поставки начнутся во втором квартале:

    20:12

    Интернет и сети: WinGate v.6.5.2 Build 1217:

    15:55

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.17:

    15:30

    Мультимедиа: KoolMoves v.7.0.2:

    15:05

    CD/DVD: Xilisoft DVD Ripper Ultimate v.5.0.46.0123:

    14:40

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.3:

    14:15

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.1.0.0 Beta:

    13:50

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.96:

    13:25

    Общение в сети: QIP Infium Build 9024:

    13:00

    Recompute — recycleble компьютер в корпусе из картона, почему бы и нет?:

    12:39

    Утилиты: R-Undelete v.4.0:

    12:35

    Утилиты: Daphne v.1.39:

    12:10

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.73:

    11:45

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.3.0.18:

    11:20

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.5.31:

    10:55

    Запись: Express Burn v.4.20:

    10:30

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.4:

    10:05

    Sapphire Radeon HD 4350 — бесшумный низкопрофильный адаптер с разъемом HDMI:

    10:01

    Утилиты: GoodSync v.7.6.5:

    09:40

    «Ноутбук» стоимостью $10 перепутали с внешним накопителем:

    09:25

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.02.04:

    09:15

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.9.4:

    08:50

    Новинки Parade Technologies позволят снизить энергопотребление интерфейса eSATA:

    08:45

    Интернет и сети: IE7pro v.2.4.5:

    08:25

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.3.2:

    08:00

    ASUS 1000HE — первый нетбук на основе Atom N280 :

    07:05

    QNAP TS-439 Pro Turbo — первое сетевое хранилище данных на Intel Atom:

    05:46

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