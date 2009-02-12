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    12 февраля 2009

    Samsung выпускает маленькие цветные внешние DVD-приводы для нетбуков :

    23:18

    LG Xnote P510 — ноутбук класса High-End с графикой GeForce GT 130M:

    23:04

    Apple выпустила MobileMe Control Panel для Windows 1.3:

    21:53

    Intel готовит к выходу ещё один CPU в серии Extreme Edition — Core i7 950 :

    17:37

    Lian-Li: новый корпус форм-фактора Mini-ITX:

    16:59

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.3.3:

    16:45

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.8:

    16:20

    Графика: XnView v.1.96 Beta 4:

    15:55

    Утилиты: xStarter v.1.9.2.81:

    15:30

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.5 Build 2563:

    15:05

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.234 Build 1426:

    14:40

    NVIDIA Ion стала платформой для недорогих ПК с «премиум-возможностями»:

    14:35

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    14:15

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.2.1.0:

    13:50

    Медиаплееры: Miro v.2.0:

    13:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.50.00:

    13:00

    Чистильщики: CleanCenter v.2.1.1.4:

    12:35

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.2.7:

    12:10

    Руководитель Palm констатировал смерть Palm OS:

    12:08

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.2 Build 4266:

    11:45

    Поставки системных плат для платформы AMD будут расти:

    11:32

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.50 Build 1456:

    11:20

    Samsung начинает массовое производство памяти GDDR5 по нормам 50 нм:

    11:06

    Утилиты: WinSnap v.3.0.3 Beta:

    10:55

    Редакторы: Arachnophilia v.5.4 Build 2318:

    10:30

    Настройщики: WindowsBlinds v.6.4:

    10:05

    Утилиты: Dead Pixel Tester v.2.50:

    09:40

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Beta 4:

    09:15

    Снимки ZOTAC GTX 295 Infinity, карты с водяным охлаждением для энтузиастов :

    09:14

    IDC: продажи микропроцессоров продолжат падать:

    08:55

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.182.05 для видеокарт NVIDIA:

    08:50

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 февраля):

    08:00

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