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    11 февраля 2009

    ZINK Imaging официально представила принтер PZ310 — карманный принтер для термопечати:

    21:59

    В России началась продажа iWork’09 :

    20:50

    Intel - партнерам: снижения цен на мобильные CPU пока не ждите:

    18:39

    В Snow Leopard будет интегрирована Pro-версия QuickTime :

    18:29

    Фото дня: Inno3D GeForce GTX 260 на плате P897 :

    17:32

    Утилиты: Font Frenzy v.1.5.152:

    16:20

    Intel впервые показала 32-нм процессор:

    16:05

    CD/DVD: IsoBuster Pro v.2.5:

    15:55

    Настройщики: Vista Manager v.2.0.4:

    15:30

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.24:

    15:05

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.0.234a1426:

    14:40

    Утилиты: doPDF v.6.1.288:

    14:15

    Утилиты: RegScanner v.1.76:

    13:50

    Очередная волна процессоров AM3 ожидается в апреле:

    13:48

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.4:

    13:25

    Среди производителей системных плат в январе сменился лидер, ASUS теряет первенство:

    13:14

    Настройщики: Reg Organizer v.4.23 Beta 1:

    13:00

    Sapphire анонсирует начало поставок ускорителя AMD FireStream 9270:

    12:51

    Intel выделяет 7 000 000 000 долларов на постройку фабрик в США:

    12:36

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (09.02.2009):

    12:35

    Antec CP-850: отход от традиционного форм-фактора блоков питания:

    12:20

    AMD проговорилась о новых GPU:

    12:19

    Чистильщики: WinSysClean 2009 v.9.05:

    12:10

    Серия плат ASUS ROG пополняется решением micro-ATX — Rampage II Gene:

    11:48

    Настройщики: jv16 PowerTools 2009 v.1.9.0.528:

    11:45

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.4 r4576:

    11:20

    Компанию Qimonda, возможно, приобретет группа Formosa :

    11:11

    Диагностика: System Analyser v.5.3v:

    10:55

    Диагностика: CoreTemp v.0.99.5:

    10:30

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.1:

    10:05

    Новые драйверы для сетевых хранилищ Ximeta:

    09:40

    ASUS N81Vg — первый в мире ноутбук на GeForce GT 120M:

    09:18

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    09:15

    Для NVIDIA прошлый год оказался убыточным:

    08:55

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (SATA):

    08:50

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 декабря):

    08:00

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