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    21 февраля 2009

    Мультимедиа: Music Notation For MS Word:

    19:40

    Adobe представила новые проекты на Mobile World Congress:

    19:15

    Утилиты: Phone Xpress v.1.1.331:

    18:50

    Linux XP совместима с СУБД Red Database:

    18:25

    Технологии "Лаборатории Касперского" в ПАК Altell Neo:

    18:00

    Безопасность: Outpost Network Security 3.0 :

    17:35

    Trend Micro: серьезная уязвимость в Internet Explorer 7:

    17:10

    Интернет и сети: Hidden Administrator v.2.5:

    16:45

    "Лаборатория Касперского" начала продажи краткосрочных ключей абонентам "ЭР-Телеком":

    16:20

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.27:

    15:55

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.20:

    15:30

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.2.2:

    15:05

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.60:

    14:40

    Графика: JetPhoto Studio v.4.2:

    14:15

    Утилиты: DeviceLock v.6.3 Build 18503:

    13:50

    Восстановление данных: Active@ UNDELETE v.7.2.16:

    13:25

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.02.20:

    13:00

    Мини-ПК Dell OptiPlex FX160 стал первым продуктом на «связке» SiSM671+Atom:

    12:35

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.32:

    12:35

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.5:

    12:10

    Радиатор Xigmatek Dragoon-N422 подходит для двухсторонних модулей DDR2 и DDR3 :

    11:55

    Запись: Express Burn v.4.24:

    11:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (20.02.2009):

    11:20

    Настройщики: TweakVista v.1.5:

    10:55

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.2.1 Build 1004:

    10:30

    Утилиты: AsusUpdate v.7.15.13:

    10:05

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.63:

    09:40

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    09:15

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:50

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.182.06 для видеокарт NVIDIA:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 февраля):

    08:00

    У Cooler Master готов свой «шестисотый» — корпус Gladiator 600:

    04:55

    Lian Li PC-V351: компактный корпус для HTPC с двумя фронтальными вентиляторами:

    00:07

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