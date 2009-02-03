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    3 февраля 2009

    Apple обновила приложения iWork :

    21:57

    Настройщики: PCBoost v.3.2.2.2009:

    16:30

    Настройщики: Throttle v.6.2.2.2009:

    16:05

    Настройщики: SuperRam v.5.2.2.2009:

    15:40

    Настройщики: PCMedik v.6.2.2.2009:

    15:15

    Настройщики: GameGain v.2.2.2.2009:

    14:50

    Безопасность: SmartFix Security Center 2008 v.5.1:

    14:25

    Настройщики: Game Accelerator v.8.1:

    14:00

    Настройщики: GameOS v.3.8:

    13:35

    Мультимедиа: aTunes v.1.11.2:

    13:10

    Intel готовит новый степпинг Core i7-920:

    12:45

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.09.02.01:

    12:45

    Мультимедиа: Fresh View v.7.64:

    12:20

    Nexus Voltinia Tranquility Pro: корпус для создания тихой системы:

    12:16

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.6.2.1.963/964:

    11:55

    Утилиты: EraseTemp v.3.4.1.3:

    11:30

    Утилиты: Spytech SentryPC v.2.21:

    11:05

    Фото дня: платформа для AMD Geode с поддержкой DDR2:

    10:46

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.8.85:

    10:40

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.44:

    10:15

    Графика: Fotosizer v.1.20.0.340:

    09:50

    Разогнанный Core i7 975 Extreme Edition помогает достичь в тесте 3DMark05 новых высот:

    09:36

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.3 Build 2441 Beta:

    09:25

    Сегодня в Индии обещают показать прототип ноутбука Rs 500 стоимостью $10 :

    09:19

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.60.00:

    09:05

    В течение года частоту Phenom II X4 повысят до 3,5 ГГц при неизменном TDP:

    08:58

    Редакторы: Arachnophilia v.5.4 Build 2302:

    08:45

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.5.11:

    08:30

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.6.7:

    08:15

    Тестовые приложения: Memtest86 v.3.5:

    08:00

    MSI R4870-MD1G и R4870-MD512 — видеокарты с улучшенным охлаждением:

    07:51

    Danger Den тоже предлагает охлаждать GeForce GTX 295 водой :

    01:40

    Intel отменит выпуск Core i4 и i3?:

    01:07

    1,5-ТБ HDD Samsung EcoGreen F2 появился в продаже, протестирован:

    00:28

    Уход от дел Qimonda помогает стабилизировать рынок DRAM-памяти :

    00:26

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