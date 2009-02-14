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    14 февраля 2009

    AMD выпустит Radeon HD 4890 на основе RV790:

    16:47

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 73:

    14:40

    До «превращения» GeForce 9800 GTX+ в более дешевый GeForce GTS 250 осталось несколько дней:

    14:17

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2009 v.0.5.26:

    14:15

    NVIDIA планирует выпуск «зеленых» карт GeForce GTS 240 & 9800 GT с целью улучшения конкурентоспособности :

    13:54

    Утилиты: GoodSync v.7.6.6:

    13:50

    Цены на память DRAM снова могут упасть до отметки $1 :

    13:35

    Графика: mtPaint v.3.30:

    13:25

    Медиаплееры: RealPlayer v.11.0.7a:

    13:00

    Диагностика: CPU-Z v.1.50:

    12:35

    Утилиты: AceMoney v.3.14:

    12:10

    Интернет и сети: FlashGot v.1.1.7.8:

    11:45

    Настройщики: MindSoft Utilities XP 2009.10:

    11:20

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.9.0:

    10:55

    Одно из воплощений платформы AMD Dragon: системная плата BIOSTAR TA790GX A3+:

    10:55

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.3.8.5:

    10:30

    Мультимедиа: AoA Audio Extractor v.1.3.0:

    10:05

    Нанотрубки помогут улучшить литиевые аккумуляторы:

    09:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.6.1:

    09:40

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Beta 5:

    09:15

    Однокристальная система Samsung добавляет поддержку W-USB в электронные устройства:

    08:55

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.11 Build 207:

    08:50

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.30.0.790:

    08:25

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.178.68 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:00

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