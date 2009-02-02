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    2 февраля 2009

    Sony выпустит 16-ГБ карты Memory Stick Micro:

    19:13

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.1:

    18:35

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.3.0 Build 848:

    18:10

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.2.2:

    17:45

    Мультимедиа: cPicture LE v.2.1.2:

    17:20

    Запись: CopyToDVD v.4.2.2.10:

    16:55

    Медиаплееры: RealPlayer v.11.0.0.544:

    16:30

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.6.2 Final:

    16:05

    Интернет и сети: VisualRoute v.13.0a:

    15:40

    Чистильщики: Total Uninstall v.5.20:

    15:15

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.44.1:

    14:50

    Графика: WPanorama v.9.32 Beta:

    14:25

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.24:

    14:00

    Утилиты: AceMoney v.3.13:

    13:35

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1105:

    13:10

    Менеджеры закачек: InstantGet v.2.08:

    12:45

    Утилиты: EarthView v.3.10.3:

    12:20

    Редакторы: Amaya v.11.1:

    11:55

    Утилиты: DriverMax v.4.9:

    11:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (30.01.2009):

    11:05

    XFX Radeon HD 4870 X2 появился в продаже:

    10:50

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.9.1:

    10:40

    Утилиты: doPDF v.6.2:

    10:15

    EK WaterBlocks выпустила водоблоки для GeForce GTX 295:

    10:10

    Диагностика: NextSensor v.2.7.76.0 Build 0131:

    09:50

    Настройщики: NiBiTor v.4.8:

    09:25

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.1 Beta 1:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 26 января по 1 февраля 2009 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 26 января по 1 февраля 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 26 января по 1 февраля 2009 года):

    08:00

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