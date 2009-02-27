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    27 февраля 2009

    Apple начала тестирование Mac OS X 10.5.7 :

    22:30

    Медиаплееры: Songbird v.1.1.1 Beta 2:

    15:55

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    15:30

    Samsung NC20 — мини-ноутбук с 12-дюймовым экраном на процессоре VIA Nano:

    15:20

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.23:

    15:05

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.2 Beta:

    14:40

    Медиаплееры: RealPlayer v.11.0.8:

    14:15

    Первый взгляд на зеленый 9600 GT в исполнении Zotac:

    14:08

    Медиаплееры: WinAmp v.5.541 Build 2405 Final:

    13:50

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.25:

    13:25

    ASUS ENGTS250 — серия 3D-карт на GeForce GTS 250 во главе с разогнанной TOP Dark Knight:

    13:00

    Восстановление данных: Recuva v.1.24.399:

    13:00

    Galaxy GeForce GTX 285 получает 3-вентиляторный кулер и ряд изменений для повышения производительности :

    12:43

    Графика: FuturixImager v.5.9.3:

    12:35

    Фото дня: инженерный образец 3D-платы GTX260, разработанной специалистами Yeston:

    12:30

    8,9" нетбуки с SSD заметно подешевеют:

    12:21

    Блок питания Xigmatek NRP-PC402 — мощность 400 Вт и КПД не ниже 85%:

    12:15

    Настройщики: Super Utilities v.9.42:

    12:10

    Фото новых видеокарт, подготовленных GIGABYTE к выставке CeBIT:

    11:51

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.6.19:

    11:45

    Графика: Google SketchUp v.7.0.10247:

    11:20

    Acer делает 10-дюймовый нетбук Aspire One тоньше:

    11:11

    Файловые обменники: Vuze v.4.1.0.4:

    10:55

    Интернет и сети: FlashGot v.1.1.7.9:

    10:30

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 22:

    10:05

    Мультимедиа: Fresh View v.7.66:

    09:40

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.3 Build 2461 Beta:

    09:15

    Архиваторы: PeaZip v.2.5.1:

    08:50

    Диагностика: Dr.Hardware 2009 v.9.9.2e:

    08:25

    Настройщики: RivaTuner v.2.24:

    08:00

    Dell G2410 — большой, «зеленый» и недорогой монитор :

    06:28

    HIS HD 4870 Fan Edition — ускоритель с улучшенным охлаждением:

    05:34

    I-O Data LCD-MF221XGBR — 21,5" для видео и повышения эффективности работы за ПК:

    05:01

    CeBIT 2009: компьютерные вентиляторы Sharkoon получили модульную систему подключения :

    02:12

    На CeBIT 2009 ASUS покажет новую концептуальную плату в стиле «military» — Marine Cool:

    01:40

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