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    17 февраля 2009

    В Mac OS X Snow Leopard появятся новые возможности интерфейса :

    23:51

    Galaxy GeForce GTX 260+ Overclocked Version получает более мощную систему охлаждения :

    22:32

    MacBook имеет нестандартный аудиовыход:

    21:53

    2,5" устройства OCZ Summit SSD показывают хорошую производительность :

    21:42

    Новые коммуникаторы НТС Touch Diamond2 и HTC Touch Pro2:

    18:57

    На RV740 AMD выпустит Radeon HD 4770 и 4750: цены, характеристики, сроки:

    16:56

    Palit GeForce 9600 GT Green Edition избавляется от ставшего ненужным разъёма:

    16:50

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.3.4:

    15:55

    «Шпионские снимки» объектива Nikon AF-S NIKKOR 10-18mm f/4 G ED N:

    15:45

    Графика: TKexe Kalendar v.1.0.9.6:

    15:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.4.0.0:

    15:05

    Shuttle SX58H7 — Mini-PC Barebone на X58 Express для процессоров Intel Core i7 :

    14:47

    Чистильщики: Baku v.3.7.3333:

    14:40

    Резервное копирование: MozBackup v.1.4.9 Beta 1:

    14:15

    Intel меняет подход к освоению новых норм техпроцесса? :

    14:07

    Toshiba покупает бизнес Fujitsu по производству HDD :

    13:52

    Утилиты: Glary Utilities v.2.11.0:

    13:50

    AMD RV790 и RV740 ждём не ранее апреля:

    13:30

    Как Intel потратит миллиарды долларов, выделенные на модернизацию фабрик?:

    13:27

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.50.01:

    13:25

    Утилиты: xStarter v.1.9.2.83:

    13:00

    В прототипе мобильного 3D-терминала используется дисплей NEC:

    12:58

    Samsung OmniaHD станет первым коммуникатором с поддержкой записи видео в 720p:

    12:42

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.50 Build 1480:

    12:35

    Графика: GIMP v.2.6.5:

    12:10

    Запись: BurnAware v.2.3.0:

    11:45

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.9.9.1:

    11:20

    Диагностика: CrystalDMI v.1.0.4:

    10:55

    NVIDIA предложила платформу для MID стоимостью $99:

    10:49

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1380:

    10:30

    Настройщики: RivaTuner v.2.23:

    10:05

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.0.2.9:

    09:40

    Freescale говорит о прорыве в технологии солнечных батарей:

    09:35

    Неофициальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    09:15

    CSR CSR9000 — поддержка Bluetooth, Wi-Fi, GPS и FM в одном решении для мобильных устройств:

    08:55

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:50

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 февраля):

    08:00

    EVGA HydroCopper GTX 285 — адаптер с хорошим разгоном и водяным охлаждением:

    00:50

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