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    4 февраля 2009

    Apple и PowerPC: все дальше друг от друга :

    23:56

    Apple разрешит фоновые приложения для iPhone? :

    22:56

    Transcend пополняет серию памяти aXeRam новым флагманом :

    19:30

    Apple выпустила новую бета-версию Snow Leopard :

    19:01

    Дебютировала первая в мире камера с датчиком изображения Super CCD EXR:

    18:41

    Microsoft: разнообразие Windows 7 (дополненное):

    17:20

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.3 r4559:

    16:55

    Диагностика: EF Process Manager v.5.10:

    16:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (03.02.2009):

    16:05

    У Qimonda AG готовы «самые маленькие в мире 2-Гбит чипы DDR3» :

    15:55

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.4.7.121:

    15:40

    MSI выпускает первую системную плату на наборе Intel X58 в категории «до $200»:

    15:35

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 04\02\2009:

    15:15

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.0 (04/02/2009):

    14:50

    OSIRIS Gunmetal HTC-1G514-A2 — стильный и функциональный корпус HIPER со стенками из 2-мм металла :

    14:41

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.02.02:

    14:25

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.86 Build 4000:

    14:00

    Настройщики: Super Utilities v.9.41:

    13:35

    Архиваторы: 7-Zip v.4.65:

    13:10

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.11 Build 028:

    12:45

    Buffalo RUF2-RVS — «флэшка» на SLC-памяти со скоростью обмена данными до 38 МБ/с :

    12:31

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.6.8:

    12:20

    Mushkin выпускает еще один «радиоактивный» набор памяти, на этот раз — трехканальный, DDR3-1600:

    12:15

    Утилиты: 1st Security Agent v.8.1:

    11:55

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.5.12:

    11:45

    NB9010 — второе поколение мини-ноутбука Mobii компании Point of View :

    11:37

    Графика: TwistedBrush v.15.68:

    11:30

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.115:

    11:05

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.6.111:

    10:40

    Grand HD Cinema: «переходник» из USB в HDMI:

    10:15

    Настройщики: jv16 PowerTools 2009 v.1.9.0.520:

    10:15

    Резервное копирование: Backup4all v.4.0 Build 126:

    09:50

    Названо имя нового флагманского 3D-ускорителя AMD на двух 40-нанометровых GPU:

    09:45

    Мультимедиа: AutoGK (Auto Gordian Knot) v.2.55:

    09:25

    Настройщики: Internet Cyclone v.1.97:

    09:05

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0.6:

    08:45

    Общение в сети: Skype v.4.0.0.206:

    08:30

    Запись: VSO Inspector v.2.0.0.0:

    08:15

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.1.1:

    08:00

    IBM Sequoia — в 20 раз быстрее самого быстрого в мире суперкомпьютера :

    04:14

    Seagate Constellation и Constellation ES — 2,5" и 3,5" диски ёмкостью до 2 ТБ:

    03:05

    VENTO TA-U — серия корпусов ASUS «с высокой надежностью и степенью защиты» :

    01:32

    Подробности о 3D-картах на 40-нм GPU NVIDIA GT218 :

    00:10

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