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    7 февраля 2009

    Интернет и сети: 2hotspot v.1.4.0.11:

    13:00

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.3 Build 1279:

    12:35

    Утилиты: SUMo v.2.4.3:

    12:10

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.2.1:

    11:45

    Серия БП IKONIK Gaia пополнилась тремя моделями меньшей мощности:

    11:40

    Утилиты: WinMerge v.2.11.2:

    11:20

    Intel подтверждает намерение выпустить в этом году 32-нанометровые процессоры :

    11:08

    Утилиты: ClickyMouse v.7.2.6:

    10:55

    Утилиты: Perfect Keyboard v.7.2.6:

    10:30

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.7.2.6:

    10:05

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.46.2:

    09:40

    IDrive Portable — 320 ГБ данных для резервного копирования локально и в интернет :

    09:30

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.235:

    09:15

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.2.9:

    08:50

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.0.2.0:

    08:25

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 79:

    08:00

    Информация об ATI Radeon HD 5870 X2 появилась в Голландии:

    00:37

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