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    26 февраля 2009

    Apple внесла изменения в работу MobileMe :

    22:38

    Apple обновила firmware Apple TV :

    20:00

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.6.3 Final:

    17:10

    Утилиты: Daphne v.1.40:

    16:45

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.2.1.2:

    16:20

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.48.00:

    15:55

    Новые скриншоты Mac OS X Snow Leopard :

    15:36

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.48:

    15:30

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7.15:

    15:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (25.02.2009):

    14:40

    Общение в сети: ICQ v.6.5 Build 1041:

    14:15

    «Боевые треножники» для работы с картами памяти — SanDisk ImageMate All-In-One и Multi-Card:

    13:57

    Чистильщики: Baku v.3.7.3342:

    13:50

    Чертежи печатной платы GeForce GTS 240 подтверждают сходство с GeForce 9800 GT:

    13:43

    Intel опровергает утверждения о том, что производительность ее SSD со временем снижается:

    13:25

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.7:

    13:25

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.5.14:

    13:00

    Специалисты SMSC создали миниатюрный контроллер семипортового концентратора USB 2.0:

    12:58

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.25.1014:

    12:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.50.02:

    12:10

    Дефрагментаторы: PerfectDisk 10 Build 100:

    11:45

    Безопасность: Vista Firewall Control v.2.2:

    11:20

    Графика: TwistedBrush v.15.70:

    10:55

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.7.74:

    10:30

    Sapphire создает низкопрофильный адаптер на HD 4650 :

    10:27

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.2.0:

    10:05

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.28:

    09:40

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.3.5:

    09:15

    Насколько маленьким может быть ноутбук? UMID предлагает свой вариант ответа :

    08:55

    Диагностика: CoreTemp v.0.99.5 Build 14:

    08:50

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1000:

    08:25

    Silicon Power выпустила «флэшку» с интерфейсами eSATA и USB с удвоенной емкостью — 64 ГБ:

    08:11

    Диагностика: HDD Temperature v.4.0.12:

    08:00

    Palit ломает стереотипы, выпуская HD 4850 Sonic Special Edition — ускоритель с памятью GDDR5 и полным набором выходов?:

    07:42

    Buffalo SHD-NSUM — 2,5" накопители SSD с подключением по mini-USB и Serial ATA II:

    04:27

    ISGC Fan 12 — первый «совершенно тихий» вентилятор по версии Thermaltake:

    04:01

    Intel готовит новые CPU для ультратонких ноутбуков класса CULV:

    03:13

    Графика AMD Mobility Radeon HD 4570 появляется до официального релиза в решениях Dell Studio 15:

    02:29

    Корпус Spire SP7097B-V1: «черный изумруд» для бесшумной системы:

    00:13

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