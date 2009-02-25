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    25 февраля 2009

    Nikon готовит оборудование для новых техпроцессов:

    23:45

    Ассортимент Genius пополнился планшетом с 26 программируемыми кнопками:

    23:12

    Addonics начинает продажи мультипликатора портов 4x1 eSATA/USB:

    21:05

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.3.0:

    17:35

    Мультимедиа: Adobe Flash Player v.10.0.22.87:

    17:10

    Графика: VSO Image Resizer v.2.1.8.2:

    16:45

    Графика: PicaJet Photo Organizer v.2.5.0.527:

    16:20

    Графика: XnView v.1.96:

    15:55

    Утилиты: doPDF v.6.2.289:

    15:30

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.49:

    15:05

    Утилиты: WinSnap v.3.0.4:

    14:40

    CD/DVD: Alcohol v.1.9.8.7421:

    14:15

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.5.0.0.38:

    13:50

    Запись: FinalBurner Free v.2.9.0.151:

    13:25

    Установщики: Ashampoo UnInstaller Platinum Suite v.3.12:

    13:00

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.7.9:

    12:35

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.02.23:

    12:10

    Marvell предлагает набор разработчика домашнего мини-сервера стоимостью менее $100:

    12:00

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.02:

    11:45

    Безопасность: Spy Sweeper v.6.1.0.100:

    11:20

    Trend Micro: серьезная уязвимость в продуктах Adobe:

    11:10

    ASUS Rampage II GENE — системная плата типоразмера mATX для процессоров Intel Core i7:

    11:00

    Безопасность: ZoneAlarm v.8.0.298.000:

    10:55

    Утилиты: IconPackager v.4.2:

    10:30

    Безопасность: Spyware Doctor v.6.0.1.440:

    10:05

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.2.81:

    09:40

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1382:

    09:15

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2009-02-24:

    08:50

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 февраля):

    08:00

    Apple выпустила первую публичную бета-версию веб-браузера Safari 4 для Mac OS X и Windows :

    02:34

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