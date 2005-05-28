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    28 мая 2005

    ASUS: материнская плата P5LD2 Deluxe:

    21:55

    Безопасность: SpyStopper v.3.0F:

    16:15

    Антивирусы: Symantec W32.Mydoom@mm Removal Tool v.1.12:

    15:50

    Утилиты: WindowsGuard 2005 v.5.9 Build 24:

    15:25

    Настройщики: WinXP Manager v.4.91.2:

    15:00

    Настройщики: Fresh UI v.7.35:

    14:35

    VIA выпускает новый процессор C7:

    14:22

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.30:

    14:10

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.1.2.120:

    13:45

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.30.00.97:

    13:20

    Мультимедиа: 1by1 v.1.49:

    12:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamPal v.1.72g Beta:

    12:30

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.4.2.49:

    12:05

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.5.0.4 Build 0525 R4:

    11:40

    Антивирусы: Ad-Aware SE Personal Build v.1.06:

    11:15

    Мультимедиа: WinAmp v.5.092:

    10:50

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    10:25

    Официальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (W64):

    10:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.72.12 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    09:45

    Официальные Beta-драйверы для чипсетов nForce4:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов 4kus, AOpen, BenQ, BTC, Lite-On и Pioneer:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 мая):

    09:00

    Bluetooth, mini-cards, DDR2 на Computex от TwinMOS:

    08:31

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