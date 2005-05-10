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    10 мая 2005

    GECUBE: выпуск видеоадаптера RADEON X700 Professional 512 Mб:

    23:36

    Sony и Toshiba договариваются о новом формате DVD дисков:

    16:24

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.94.1:

    15:00

    Мультимедиа: AutoGK (Auto Gordian Knot) v.2.08 Beta:

    14:35

    Файловые обменники: BitComet v.0.5.8 Final:

    14:10

    40 дюймов за 400 долларов: дисплеи Motorola на основе нанотехнологий:

    13:49

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.2 Build 1080 Final:

    13:45

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.67:

    13:20

    Настройщики: RivaTuner v.2.0 RC15.5:

    12:55

    CDT совершенствует технологию P-OLED:

    12:54

    Утилиты: UltraISO v.7.5.6.1045 ME:

    12:30

    Файловые обменники: eDonkey2000 v.1.1.8:

    12:05

    Telabria AP-3G: портативная точка доступа 802.11a/b/g:

    11:56

    Диагностика: TaskInfo v.6.1.0.140 Beta:

    11:40

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.9.6:

    11:15

    Philips Semiconductors перегруппировывает силы:

    11:01

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    10:50

    Обновление прошивок CD/DVD-приводов Plextor и Sony:

    10:25

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.71:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 мая):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (со 2 по 8 мая 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (со 2 по 8 мая 2005 года):

    09:15

    Socket M2: новая платформа AMD со встроенной поддержкой DDR2:

    09:06

    Все BIOS прошедшей недели (со 2 по 8 мая 2005 года):

    09:00

    NVIDIA увеличивает производство чипов начального уровня:

    08:04

    Микроконтроллер Cyan Technology для коммуникационных приложений:

    01:00

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