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    30 мая 2005

    MP3-плееры Philips SA178 и SA175:

    22:20

    ATI готовится открыть "перекрестный огонь":

    21:00

    Антивирусы: Panda WebAdmin:

    19:10

    Технология NVIDIA Quadro G-Sync на выставке Computex Taipei:

    19:10

    Утилиты: SearchInform v.1.0.20:

    18:45

    FTP-клиенты: TurboFTP v.4.30 Build 398:

    18:20

    Файловые менеджеры: Frigate v.3.30:

    17:55

    Infineon разработала первые в отрасли VDSL2/ADSL2+ микросхемы:

    17:37

    Чистильщики: Total Uninstall v.3.32:

    17:30

    Резервное копирование: nnBackup v.2.28:

    17:05

    Artimi RTMI-100: одночиповый UWB-модуль, обеспечивающий до 800 Мбит/с:

    16:43

    Антивирусы: ClamAV v.0.85.1-3:

    16:40

    Infortrend демонстрирует на Computex новые RAID системы:

    16:37

    AOpen i945Ga-PLF и i945Pa-PLF: системные платы для двухъядерных Pentium D:

    16:31

    Общение в сети: AOL Instant Messenger v.5.9.3793 Beta:

    16:15

    ECS: системные платы на ATI Multi-GPU CrossFire Computex Taipei 2005:

    15:59

    Чистильщики: Free History Eraser v.4.2:

    15:50

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Alpha 2:

    15:25

    Демонстрация аппаратного ускорения проигрывания H.264 на чипе ATI:

    15:23

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.2.20.2676 Beta 4:

    15:00

    Arima: дебют с dual-Opteron серверами на Computex:

    14:46

    Ещё немного о платформах Intel для дома и офиса:

    14:37

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.5.21 PostRelease:

    14:35

    Samsung начинает производство NAND памяти по новому техпроцессу:

    14:23

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.21.6:

    14:10

    Millennium P650 LP PCIe 64: низкопрофильная PCIe-видеоплата Matrox:

    14:03

    Чистильщики: Complete Internet Cleanup v.3.0.1:

    13:45

    AOpen i915Ga-HFS: системная плата ATX для процессоров Pentium M:

    13:36

    Настройщики: Reg Organizer v.3.0 Beta 5:

    13:20

    TucaAway: настенная SFF-система Foxconn:

    13:18

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Pro v.3.6.4:

    12:55

    Интернет и сети: DEKSI Network Inventory v.4.2.1:

    12:30

    Утилиты: Recover My Files v.3.54:

    12:05

    Утилиты: Process Explorer v.9.11:

    11:40

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.5.0.5 Build 0529 R5:

    11:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.21.02:

    10:50

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.4.2.50 Final:

    10:25

    Кодеки: ffdshow Build 27-05-2005 (Unofficial):

    10:05

    Настройщики: nLite v.1.0 Beta 1:

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 23 по 29 мая 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 23 по 29 мая 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 23 по 29 мая 2005 года):

    09:00

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