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    26 мая 2005

    AKM AK4368: стерео-ЦАП с низким энергопотреблением и 3D-звуком для мобильных устройств:

    23:59

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.42:

    17:30

    Запись: EASY Burning v.1.84:

    17:05

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.33.01:

    16:40

    Цены на NAND флэш от Samsung – слухи и домыслы:

    16:37

    IBM представляет сервер на Cell:

    16:17

    Файловые обменники: BitSpirit v.2.8.0.072:

    16:15

    Хакеры получают контроль над компьютером благодаря распространению червя через системы обмена мгновенными сообщениями:

    15:50

    4 новых процессора Intel, из них 3 двухъядерных:

    15:41

    Утилиты: #1 DVD Ripper v.1.3.45:

    15:25

    Intel выпускает массовый чипсет для двухъядерных процессоров серия 945:

    15:23

    Игровое ПО: BVS Solitaire Collection v.5.4:

    15:00

    Plastic Logic открывает опытное производство гибких дисплеев:

    14:35

    Утилиты: SpyBuddy v.3.5:

    14:35

    Nokia 770: планшет под управлением Linux:

    14:25

    Планы и прогнозы Kingston:

    14:23

    Безопасность: StarForce Technologies представляет Safe´n´Sec Business:

    14:10

    Запись: DVD Rebuilder v.0.91 Beta:

    13:45

    Corsair увеличивает скорость карт памяти CF и SD:

    13:23

    Безопасность: новая версия Eset NOD32 расширяет возможности защиты:

    13:20

    Мультимедиа: DVD Audio Ripper v.2.0.52.511:

    12:55

    Отзыв батарей Apple может помочь тайваньским производителям:

    12:49

    Нанотехнологии могут увеличить емкость DVD в сто раз:

    12:33

    Премьера осени 2005: ABBYY FineReader Банк 6.0:

    12:30

    Ёмкость WD Caviar RE повышена до 320 Гб:

    12:23

    i-Visto eXmedia: сервер, способный одновременно обрабатывать десять потоков HDTV без сжатия:

    12:11

    Архиваторы: QuickZip v.4.60.006 Beta:

    12:05

    Agere дает старт HomeNAS – концепции мультимедийных серверов для домашней сети:

    11:46

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.02 Build 0525:

    11:40

    WD Caviar SE16 – пользовательские диски с прогрессивными характеристиками:

    11:37

    WinFast PX6800Ultra TDH 512MB: видеоплата Leadtek с 512 Мб GDDR3:

    11:26

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.1.0 RC1:

    11:15

    Semico: STMicroelectronics собирается продать свой бизнес по выпуску чипов памяти:

    11:01

    Интернет и сети: Advanced Administrative Tools v.5.80:

    10:50

    Настройшики: BeFaster v.3.54:

    10:25

    Настройщики: BeFaster Lite v.1.44:

    10:05

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.2.0 RC2:

    09:45

    Мультимедиа: DVDFab v.2.88:

    09:30

    Почтовые клиенты и фильтры: BayesIt! v.0.8.1 Beta:

    09:15

    Файловые обменники: eDonkey2000 v.1.2.0:

    09:00

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