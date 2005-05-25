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    25 мая 2005

    Intel: EOL для процессоров Mobile P4:

    18:34

    SID 2005: Samsung обещает выпустить 100-дюймовый ЖК-дисплей не позднее 2010 года:

    17:55

    В Южной Корее разработан прозрачный OLED дисплей:

    16:37

    Первый совместный продукт Cisco и Fujitsu:

    16:23

    Olympus C-180: 5-мегапиксельная цифровая камера с фиксированным фокусом:

    15:45

    AMD представляет технологию аппаратной виртуализации:

    15:37

    MediaReady Flyboy: портативный проигрыватель под Linux:

    15:37

    IBM, Infineon и Macronix совместно разрабатывают новую память:

    13:46

    Антивирусы: CWShredder v.2.15:

    12:20

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    11:55

    Partner и Nortel уже тестируют сети 3.5G:

    11:43

    Утилиты: Asterisk Key v.7.1 Build 1467:

    11:30

    Утилиты: DVDIdle v.5.88:

    11:05

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.88:

    10:40

    Samsung #1: ждем 1 июня:

    10:37

    Антивирусы: ClamAV v.0.85.1-1:

    10:15

    Fujitsu LifeBook B6000: 12,1-дюймовый субноутбук с сенсорным экраном:

    10:13

    Утилиты: WindowsGuard 2005 v.5.9 Build 23:

    09:50

    Диагностика: EVEREST Home Edition v.2.00.335:

    09:25

    Общение в сети: Messenger Plus! v.3.54.132:

    09:00

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