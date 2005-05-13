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    13 мая 2005

    Мультимедиа: iuVCR v.4.9.4.366:

    16:40

    Результаты квартала Dell – рост оборотов продолжается:

    16:37

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.11.10a:

    16:15

    Сертификация новых модулей памяти от Apacer:

    16:06

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.5 RC8 Return:

    15:50

    Ещё один удачный квартал для NVIDIA:

    15:37

    Редакторы: WinHex v.12.2 SR-5:

    15:25

    Утилиты: ISO Commander v.1.6.025:

    15:00

    Creative разработала аудиопроцессор на замену EMU10K:

    14:37

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Pro v.3.5.7:

    14:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Mail Monitor v.1.14 Beta:

    14:10

    Файловые обменники: eMule v.0.46a Build 2:

    13:45

    Infineon – самый тонкий модуль памяти на 8 Гб:

    13:37

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7.8 Final:

    13:20

    Настройщики: FireTune v.1.03:

    12:55

    Цветные лазерные принтеры (МФУ) от Epson:

    12:46

    Диагностика: GCPUID v.1.9.0192:

    12:30

    Антивирусы: ClamAV v.0.85-1:

    12:05

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.4.76:

    11:40

    NVIDIA покажет новый чип в конце мая:

    11:24

    Веб-браузер: Fast Browser Pro v.8.0:

    11:15

    MWI: даешь лучший Интернет для мобильных пользователей!:

    11:00

    Настройщики: Registry Defragmentation v.7.0 Build 05.11:

    10:50

    Настройщики: Reg Organizer v.3.0 Beta 2:

    10:25

    Hitachi Travelstar 7K100 — на треть быстрее, на две трети вместительнее:

    10:18

    Мультимедиа: Quintessential Player Build 100 Beta:

    10:05

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.0.4 Final:

    09:45

    Обновление прошивок для приводов LG и Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 мая):

    09:00

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