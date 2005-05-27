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    27 мая 2005

    Hitachi Ultrastar 15K147: быстрые диски для корпоративных пользователей:

    22:52

    GigEasy и GigX: Gigabit Ethernet для USB 2.0 и ExpressCard:

    16:31

    Finepix A360 и A370: два клона А350?:

    16:08

    HP и Dell упрочили свои позиции на рынке серверов:

    15:37

    Защищённые беспроводные сканнеры штрих-кодов от Symbol:

    15:23

    Intel представляет платформы для цифрового дома и офиса:

    14:37

    Объявлены спецификации Wireless USB:

    14:21

    Настройщики: Registry Mechanic v.4.0.0.115:

    14:10

    Настройщики: FirePanel XP v.1.6.0.0:

    13:45

    Pentium D станет массовым еще очень не скоро:

    13:39

    Интернет и сети: Hyena v.6.3b:

    13:20

    Corsair выпускает DDR2 память XMS2-8000UL:

    13:03

    Настройщики: ATITool v.0.0.24:

    12:55

    Антивирусы: ClamAV v.0.85.1-2:

    12:30

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.50 RC1:

    12:05

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.3.95:

    11:40

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.55:

    11:15

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.34.00:

    10:50

    Официальные драйверы для аудио-кодеков VIA серии Envy24 (W64):

    10:25

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    10:05

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:45

    Новые версии BIOS для видеокарт Gigabyte (чипсеты ATI):

    09:30

    Обновление прошивок для приводов Pioneer и Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 мая):

    09:00

    Philips TDA8931T: усилитель с высоким КПД для плоских телевизоров:

    05:08

    ProMOS и Hynix совместно разрабатывают 70-нм производство:

    01:30

    Sapphire представляет новые игровые платформы:

    00:46

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