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    4 мая 2005

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.5.4:

    18:45

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.3.9:

    18:20

    Настройщики: jv16 PowerTools 2005 v.1.5.0.278:

    17:55

    Антивирусы: ClamAV v.0.84-1:

    17:30

    Настройщики: GameGain v.2.5.2.2005:

    17:05

    Настройщики: Throttle v.6.5.2.2005:

    16:40

    Новая линия Apple iMac G5:

    16:23

    Настройщики: SuperRam v.5.5.2.2005:

    16:15

    Настройщики: PCMedik v.6.5.2.2005:

    15:50

    Комплексное решение для удалённого управления серверной:

    15:37

    Настройщики: PCBoost v.3.5.2.2005:

    15:25

    Безопасность: ICFMeister v.2.1.5.0:

    15:00

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.21.1:

    14:35

    Будущее полупроводниковых технологий – оптические соединения и внутреннее охлаждение:

    14:12

    Microsoft: неофициальный Service Pack 2.0 Final для Windows 98 SE:

    14:10

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    13:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.72.03 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    13:20

    Acacia выдвигает претензии к AMD и Intel:

    13:06

    Графика: Paint.NET v2.1 Final:

    12:55

    HP и производители HDD едины в стремлении внедрить новые решения на рынок серверов:

    12:37

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.00:

    12:30

    Electrovaya SC 2200 1.1 WXA: планшет под Windows XP Tablet PC 2005:

    12:09

    Тестовые приложения: MemTest v.3.2:

    12:05

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.5.0.3 Build 0430 R3:

    11:40

    Рынок высокопроизводительных компьютеров расширяется:

    11:37

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.2.640:

    11:15

    Диагностика: DVD Identifier v.3.6.3.1:

    10:50

    Microsoft: обновление для Windows XP:

    10:25

    Мониторинг траффика: BWMeter v.2.3.1:

    10:05

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:45

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.23:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS и Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 мая):

    09:00

    AMD: снижение цен на процессоры Socket-754 Sempron:

    08:03

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