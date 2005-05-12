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    12 мая 2005

    Micron снова на втором месте:

    22:38

    Прототип ЖК-монитора Mitsubishi Electric: больше цвета!:

    22:08

    Toshiba приобретает центр разработки миниатюрных жестких дисков Panasonic:

    21:07

    Yahoo и RealNetworks предлагают музыкальные файлы в аренду:

    16:37

    Традиционно спокойный для Cisco квартал оказался удачным:

    15:37

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.3.9.31:

    14:35

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.3.8:

    14:10

    FTP-клиенты: SmartFTP v.1.1 Build 987.7 Beta:

    13:45

    Арестован хакер, подозреваемый в воровстве у Cisco:

    13:40

    Мультимедиа: AudioGrail (K-MP3) v.6.0.7.49 Beta 8:

    13:20

    Toshiba представляет трехслойный диск объемом 45 Гб:

    13:09

    Настройщики: Startup Organizer v.2.6.243 SR1:

    12:55

    Предлагаем принять участие в тестировании нового дизайна первой страницы сайта iXBT.com:

    12:40

    Digigram UAX220 – профессиональный USB аудиоинтерфейс:

    12:37

    Запись: DVD-Cloner v.2.40 Beta:

    12:30

    Fujitsu: 100 Гб в двух с половиной дюймах:

    12:19

    Чистильщики: Total Uninstall v.3.30:

    12:05

    Каталогизаторы: All My Movies v.3.5 Build 1192:

    11:40

    Графические редакторы: GIMP v.2.2.7:

    11:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.74:

    10:50

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.5.6:

    10:25

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce (W64):

    10:05

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ Microsoft Windows (KB890830 v.1.4):

    09:45

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.5 RC7 Return:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BenQ и Nec:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 мая):

    09:00

    Matrix Semiconductor удваивает плотность памяти:

    01:39

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