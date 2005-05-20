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    20 мая 2005

    ASUS выпускает беспроводной маршрутизатор стандарта 802.11g на 35% быстрее аналогов:

    22:47

    Xbox 360: обратной совместимости нет:

    17:15

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.38:

    15:25

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.47 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.31:

    15:00

    Беспроводные игровые контроллеры Logitech с увеличенным временем работы от батарей:

    14:41

    FTP-клиенты: SmartFTP v.1.2 Build 987.14 Beta:

    14:35

    Веб-бразуеры: Netscape v.8.0 Final:

    14:10

    TDK увеличивает объем диска Blu-ray до 100 Гб:

    13:51

    Диагностика: SpeedFan v.4.24:

    13:45

    InnoVISION выпускает первые платы на DeltaChrome S8 XE:

    13:33

    Базы данных: MySQL 4.1.12:

    13:20

    Microsoft: неофициальный Service Pack 2.0.1 Final для Windows 98 SE:

    12:55

    Новая версия драйверов для сетевых контроллеров от VIA:

    12:30

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Rhine от VIA:

    12:05

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce4:

    11:40

    Подразделение Boeing планирует трансляцию ТВ в самолётах:

    11:37

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel (W64):

    11:15

    Официальные драйверы для сетевых контроллеров Intel:

    10:50

    Мультимедиа: ATI Multimedia Center v.9.08:

    10:25

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.5.5:

    10:05

    Неофициальные аудио-драйверы для чипсетов nForce:

    09:45

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов 4kus, AOpen, BenQ и Teac:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 мая):

    09:00

    LG Xnote Express LW40: ноутбук или телевизор?:

    01:35

    Американский изобретатель уменьшил размеры антенн:

    01:18

    iSuppli: NAND постепенно завоевывает рынок флэш-памяти:

    00:26

    Elpida разворачивает полномасштабное производство памяти для PlayStation 3:

    00:09

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