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    6 мая 2005

    Albatron PC6800: графический адаптер с двойным охлаждением:

    18:08

    LifeDrive: первые КПК PalmOne с жесткими дисками:

    18:05

    Intel в 2006 году представит три новых двуядерных процессора:

    18:02

    Суперкомпьютеры в массы:

    15:19

    Yahoo! открывает доступ к проекту Video Search:

    14:39

    Enterasys Networks расширяет линию защищенных наращиваемых коммутаторов SecureStack:

    13:37

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.5 RC2:

    12:20

    Робот плюс технологии RFID — в помощь слепым и не только:

    11:59

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.05 Build 002:

    11:55

    Принтер AcuLaser 2600N от Epson – цвет как опция:

    11:37

    Файловые обменники: BearShare v.4.8.0 Beta 42:

    11:30

    Запись: DVD Rebuilder v.0.86 Beta:

    11:05

    Memorex M-Flyer: флэш-накопители с интерфейсом USB:

    11:02

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.41:

    10:40

    Карманный медиаплеер с экраном высокого разрешения от Honored:

    10:23

    Panasonic начинает производство дисков Blu-ray:

    10:16

    Настройщики: Fresh UI v.7.34:

    10:15

    VIA, SiS и Uli смотрят на AMD и Intel с надеждой:

    10:02

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.14:

    09:50

    EasyShare C360, C330, C310 и Z760: обновление модельного ряда камер Kodak:

    09:44

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.54:

    09:25

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.2.5:

    09:00

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