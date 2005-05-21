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    21 мая 2005

    Apple отзывает батареи ноутбуков G4:

    21:56

    Samsung будет делать память для Playstation 3:

    21:28

    PMC-Sierra демонстрирует аналоговый телефонный адаптер VoIP:

    21:01

    Драйверы: HASP работает с платформами Windows 64 бит:

    20:00

    Некоторые подробности о новой консоли Sony PlayStation3:

    19:21

    Антивирусы: Акция — «Познакомься с Dr.Web!»:

    19:10

    AMD Athlon 64 с двумя ядрами выйдет в свет 31 мая:

    18:53

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Blocker v.1.0:

    18:45

    Настройщики: Registry Defragmentation v.7.0 Build 05.20:

    18:20

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.21.4:

    17:55

    Digimaster выпускает недорогую 8-Мп цифровую камеру:

    17:52

    Игровой контроллер Cyberhand Viper:

    17:47

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.1.1.119:

    17:30

    Интернет и сети: TCP Viewer v.2.82:

    17:05

    Роботы Toshiba ApriAlpha_v3 и ApriAttenda:

    16:50

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.4.1 Build 247:

    16:40

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.2:

    16:15

    Менеджеры закачек: ReGet Pro v.3.4 Build 247:

    15:50

    Интернет и сети: DEKSI Network Inventory v.4.2:

    15:25

    Настройщики: Reg Organizer v.3.0 Beta 3:

    15:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.21.01:

    14:35

    Настройщики: PerfectDisk v.7.0 Build 40:

    14:10

    Утилиты: AutoPatcher XP May 2005:

    13:45

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    13:20

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA (Windows 64-bits):

    12:55

    Настройщики: MultiRes v.1.52:

    12:30

    Настройщики: Mmm Free v.2.0 Final:

    12:05

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.2.673:

    11:40

    Чистильщики: CCleaner v.1.19.108:

    11:15

    Настройщики: Samurize v.1.6.2:

    10:50

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Pro v.3.5.9:

    10:25

    Диагностика: HWiNFO v.4.9.6:

    10:05

    Настройщики: xpy v.0.8.11:

    09:45

    Мультимедиа: AoA DVD Ripper v.3.7.5.1:

    09:30

    Microsoft: обновление для Windows XP (KB894391):

    09:15

    Мультимедиа: WinAmp v.5.091:

    09:00

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