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    7 мая 2005

    Атомы стали в сто раз ближе:

    22:02

    Рост рынка КПК объясняется популярностью беспроводных сетей:

    21:10

    Sapphire X800XL 512: чип Radeon X800XL + 512 МБ GDDR3 памяти:

    19:46

    Google пытается запатентовать качественный поиск новостей:

    18:13

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.1.0.10:

    15:50

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.0.1.114:

    15:25

    Обновление драйверов и ПО для игровых контроллеров Logitech:

    15:00

    Антивирусы: Symantec W32.Mydoom@mm Removal Tool v.1.8.0:

    14:35

    Безопасность: SpyRemover v.2.34:

    14:10

    Утилиты: DeviceLock v.5.71:

    13:45

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.6.9:

    13:20

    Настройщики: PerfectDisk v.7.0 Build 34:

    12:55

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.32.00:

    12:30

    Графические пакеты: Paint.NET v2.1a:

    12:05

    Веб-браузеры: Opera v.8.00 Technical Preview 1:

    11:40

    Общение в сети: MSN Messenger 7.0 Build 0813 Final:

    11:15

    Мультимедиа: JetAudio v.6.1.7:

    10:50

    Файловые обменники: eMule v.0.46a:

    10:25

    Новая версия драйверов для сетевых контроллеров от VIA:

    10:05

    Обновление USB2.0-драйверов от VIA:

    09:45

    Обновление драйверов для видеокамер Logitech QuickCam:

    09:30

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 мая):

    09:00

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