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    23 мая 2005

    Pepper Pad: беспроводной Интернет и управление бытовой техникой:

    21:53

    Видеоадаптер Sapphire Blizzard RADEON X850 XT: на «жидком металле»:

    19:52

    IOGEAR представляет KVM-переключатель с поддержкой DVI:

    17:27

    Prego dp5500 и dp6000: доступность и простота при разрешении 5 и 6 млн. пикселей:

    17:05

    Полное обновление линейки систем хранения и комплектного ПО от HP:

    16:37

    Apple возможно представит компьютеры на базе процессоров Intel:

    16:23

    Samsung представляет первые флэш-диски своей разработки:

    14:37

    Очки как персональный кинотеатр от Leadtek:

    14:23

    Интегрированный контроллер для медиапроигрывателей на базе HDD от Philips:

    13:37

    AMD пополнила линейку процессоров Geode:

    12:37

    40-дюймовая OLED панель от Samsung – новый рекорд:

    12:23

    Официальный и неофициальный прогнозы Samsung о будущем рынка DRAM:

    12:18

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.5.0.4 Build 0521 R4:

    12:00

    Будет ли Xbox 360 работать с продукцией других производителей?:

    11:38

    Все Firmware прошедшей недели (с 16 по 22 мая 2005 года):

    11:00

    Все драйверы прошедшей недели (с 16 по 22 мая 2005 года):

    10:00

    Все BIOS прошедшей недели (с 16 по 22 мая 2005 года):

    09:00

    Видеоадаптер AOpen Aeolus PCX6600 DV128LP:

    00:16

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