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    24 мая 2005

    Настройщики: Reg Organizer v.3.0 Beta 4:

    18:20

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Pro v.3.6.1:

    17:55

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.05 Build 007:

    17:30

    TAEC на SID 2005: широкоформатные дисплеи для сотовых телефонов и многое другое:

    17:11

    Утилиты: Complete Internet Cleanup v.3.0.0.1:

    17:05

    Apacer Disc Steno CP300: картовод + проигрыватель видео для цифрового дома:

    16:44

    Архиваторы: 7-Zip v.4.19 Beta:

    16:40

    Антивирусы: Avast! v.4.6.665:

    16:15

    Антивирусы: Symantec Trojan.Jasbom Removal Tool v.1.0.0:

    15:50

    Новые настольные barebone-системы ASUS:

    15:31

    Настройщики: GameGain v.2.5.23.2005:

    15:25

    Настройщики: Throttle v.6.5.23.2005:

    15:00

    Робот-пылесос обзавёлся старшим братом:

    14:37

    Настройщики: SuperRam v.5.5.23.2005:

    14:35

    Рекордный квартал для беспроводного сетевого оборудования:

    14:23

    Настройщики: PCMedik v.6.5.23.2005:

    14:10

    Настройщики: PCBoost v.3.5.23.2005:

    13:45

    Корпуса Intel E-Shell: назад, в будущее:

    13:31

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.21.5.1:

    13:20

    Настройщики: RegSupreme v.1.3.0.33:

    12:55

    MRV увеличивает плотность каналов оптической связи на платформах LambdaDriver:

    12:37

    Настройщики: RegSupreme Pro v.1.1.0.32:

    12:30

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.3.9:

    12:05

    Мультимедиа: Quintessential Player Build 101 Beta:

    11:40

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    11:15

    Сверхтонкие линзы для мобильных камер:

    11:11

    iSuppli: TFT – безусловный лидер, но и другие технологии тоже востребованы:

    10:53

    Новые драйверы для графики XGI:

    10:50

    Светодиоды повышенной яркости Stanley Electric:

    10:31

    Настройщики: Magic Utilities 2005 v.3.50:

    10:25

    Диагностика: ASTRA32 v.1.10:

    10:05

    Диагностика: ASTRA v.5.01:

    09:45

    Мультимедиа: FreeEnc v.0.44:

    09:30

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.2.1.4 Build 20:

    09:15

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.4.1.49 Beta:

    09:00

    PRETEC: выпуск дисков i-Disk II 166x и i-Disk Tiny 166x:

    00:29

    Объявлены цены карт расширения на базе AGEIA PhysX:

    00:02

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