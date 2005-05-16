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    16 мая 2005

    Факты о Xbox 360:

    21:51

    Объявлено о выходе Xbox 360:

    19:11

    Настройщики: WinXP Manager v.4.91.1:

    18:45

    Появились первые FVD проигрыватели:

    18:36

    Безопасность: Tiny Firewall 2005 v.6.5.92:

    18:20

    Кодеки: X Codec Pack v.1.8.3.149:

    17:55

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.33.00:

    17:30

    ABIT: пополнение линейки Fatal1ty платами X800 XL 512MB и AN8/NI8 SLI:

    17:13

    Утилиты: RegSeeker v.1.45 Beta:

    17:05

    Lenovo после покупки отделения IBM теряет сотрудников и рынок:

    16:49

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.2.663:

    16:40

    Уязвимость многопоточных (Hyperthreading) процессоров:

    16:34

    Тестовые приложения: Passmark MonitorTest 2.2 Build 1006:

    16:15

    Настройщики: Super Utilities v.4.90:

    15:50

    Безопасность: SpyRemover v.2.35:

    15:25

    Чистильщики: CleanCenter v.1.35.05:

    15:00

    Роботы-репликанты: шаг к покорению пространства?:

    14:38

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.21.00:

    14:35

    F41 — новый клон плееров в серии gigabeat F от Toshiba:

    14:15

    Безопасность: Secure-It v.1.25:

    14:10

    Графические пакеты: Paint.NET v2.1b:

    13:45

    Edirol представляет аудиомикшер с интерфейсом USB 2.0 UA-101:

    13:37

    Microsoft: Windows Installer v.3.1:

    13:20

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.32:

    12:55

    Чего ожидать от Transcend на Computex 2005?:

    12:48

    CD-R MAESTRO от MIREX – ностальгия по винилу:

    12:37

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.32:

    12:30

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.0.13:

    12:05

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.5 Final:

    11:40

    Kingston выпускает линейку SD-карт — Ultimate:

    11:37

    RADEON X800XL PCIe 512 SilenCool Edition: бесшумная видеоплата GeCube:

    11:22

    Настройщики: PowerStrip v.3.60:

    11:15

    Диагностика: Hmonitor v.4.2.1.3:

    10:50

    Вендоры системных плат смотрят на двухъядерные решения без оптимизма:

    10:31

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    10:25

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 мая):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (со 9 по 15 мая 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (со 9 по 15 мая 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (со 9 по 15 мая 2005 года):

    09:15

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