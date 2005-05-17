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    17 мая 2005

    MSN Search Toolbar with Windows Desktop Search: универсальная поисковая система:

    23:54

    Nintendo планирует выпустить новую игровую консоль в следующем году:

    19:11

    SONY — Playstation 3:

    18:00

    In-Reach LX-1004S системы удаленного присутствия от MRV cо встроенным модемом GSM/GPRS:

    15:23

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.04:

    15:00

    Американские медиакорпорации идут в он-лайн:

    14:37

    Настройщики: GameGain v.2.5.16.2005:

    14:35

    Настройщики: Throttle v.6.5.16.2005:

    14:10

    Настройщики: SuperRam v.5.5.16.2005:

    13:45

    Настройщики: PCMedik v.6.5.16.2005:

    13:20

    Настройщики: PCBoost v.3.5.16.2005:

    12:55

    M-Systems расширяет диапазон твердотельных накопителей до ёмкости в 176 Гб:

    12:37

    Общение в сети: Windows Messenger v.5.1.0680:

    12:30

    DVD Next: консенсус почти не виден:

    12:23

    GeIL на выставке Computex Taipei 2005:

    12:22

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.4.0:

    12:05

    Тестовые приложения: SPECViewperf v.8.1:

    11:40

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.5.0.4 Build 0515 R4:

    11:15

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.85:

    10:50

    Утилиты: DVDIdle v.5.85:

    10:25

    Диагностика: EVEREST Home Edition v.2.0:

    10:05

    Мультимедиа: DVDFab v.2.85:

    09:45

    Microsoft: обновление для Windows XP (KB896626):

    09:30

    Менеджеры закачек: InstantGet v.2.00:

    09:15

    MIPS32 24KE: микропроцессорные ядра с интегрированным DSP ASE:

    09:09

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 мая):

    09:00

    A6K: ноутбук ASUS на базе Turion 64:

    07:06

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