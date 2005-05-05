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    5 мая 2005

    Интернет и сети: Get File Size v.2.2:

    20:00

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.2.5.0:

    19:35

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.13c:

    19:10

    Утилиты: SnagIt v.7.2.3:

    18:45

    Запись: CloneCD v.5.2.2.1:

    18:20

    Мультимедиа: AnyDVD v.5.1.2.1:

    17:55

    Мультимедиа: AoA DVD Ripper v.3.7.4:

    17:30

    Внешний 36-канальный аналоговый/цифровой интерфейс RME Hammerfall DSP Multiface II с улучшенной аналоговой частью:

    17:08

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.52 Final:

    17:05

    Мультимедиа: AudioGrail (K-MP3) v.6.0.6.48 Beta 7:

    16:40

    Утилиты: True Launch Bar v.3.2.5 Beta:

    16:15

    Настройщики: Ace Utilities v.2.50:

    15:50

    ATI представляет X800 XL с 512 МБ памяти:

    15:37

    Интернет и сети: MDaemon v.8.0.2:

    15:25

    Настройщики: TweakRAM v.5.0 Build 05.08 Beta:

    15:00

    Реструктуризация бизнеса IBM продолжается:

    14:37

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.4.0.78:

    14:35

    Мультимедиа: ChrisTV v.4.50:

    14:10

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.16:

    13:45

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.5.3:

    13:20

    Скорость UWB – в Bluetooth!:

    13:02

    Резервное копирование: Handy Backup v.4.65:

    12:55

    Падение цен на ЖК панели прекратится, но не во всех секторах:

    12:37

    Менеджеры закачек: Mass Downloader v.3.1 Build 599:

    12:30

    Менеджеры закачек: GetRight v.6.0 Beta 2:

    12:05

    PSC 1610: новое МФУ начального уровня от Hewlett-Packard:

    12:00

    Диагностика: ASTRA v.5.01 Beta:

    11:40

    Настройщики: MagicTweak v.2.90:

    11:15

    Диагностика: PC Surgeon v.4.10:

    10:50

    Maxtor в убытке, но это не повод для пессимизма:

    10:37

    QuickCam Chat: еще одна web-камера Logitech:

    10:35

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    10:25

    Мультимедиа: FreeEnc v.0.43:

    10:05

    Microsoft: обновление для Windows Media Player 9 и 10:

    09:45

    Мультимедиа: WinAmp v.5.09:

    09:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.76.45 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 мая):

    09:00

    MPIO представляет МР3-плееры FY500 и MPIO-one:

    08:16

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